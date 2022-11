Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schmuckstücke bei Einbruch entwendet worden

Goch (ots)

Am Elisabethweg in Goch wurde am Samstag (12. November 2022) zwischen 05:30 Uhr bis 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über ein Fenster, Zutritt zum Haus, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Personen, welche Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

