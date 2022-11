Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Altkleidercontainer aufgebrochen worden

Unbekannte Täter entwenden Kleidungsstücke

Goch (ots)

Am Samstag (12. November 2022) gegen 18:00 Uhr brachen drei bislang unbekannte Personen einen Altkleidercontainer an der Klever Straße in Goch auf. Ein Passant gab an, dass er zwei männliche Personen sowie eine Frau am Altkleidercontainer gesehen hätte. Die Täter brachen die Türe des Containers auf, entwendeten mehrere Kleidungsstücke und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell