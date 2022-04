LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Einen Sachschaden von ca. 80 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Lerchenbergstraße. Dort wurden mutwillig ein Gartenzaun und drei Solarlampen beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

