Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Brandfall kam es am 17.04.2022 in einem Mehrfamilienhaus am Markt. Ein Anwohner, welcher gleichzeitig die einzige anwesende Person im Haus war, bemerkte gegen 01.00 Uhr Rauch und musste von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Der 73-Jährige kam mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die Brandausbruchsstelle im Treppenhaus konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (av)

