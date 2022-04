LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei in Gotha am Samstagabend darüber informiert, dass ein scheinbar alkoholisierter Mann in der Bahnhofstraße versucht mit einem Fahrrad zu fahren und dabei stürzte. Die eintreffenden Beamten stellten dann in der weiteren Folge einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille bei dem 46-jährigen Radfahrer fest und leiteten ein entsprechendes ...

mehr