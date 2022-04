LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Am 16.04.2022 medete sich der Eigentümer eines Hauses in der Wiesenstraße und zeigte eine Sachbeschädigung an. Ein noch unbekannter Täter brachte im Zeitraum vom Donnerstag bis zum Samstag ein Graffito an der Wand seines Hauses an und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0088757/2022 entgegen. ...

