Feuerwehr Neuss

FW-NE: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K33 | PKW kollidiert mit Brückenpfeiler

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am 13. Januar wurde die Feuerwehr um 2:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Allerheiligen gerufen. Dort war ein PKW an der Bahnunterführung der K33, Kuckhofer Straße, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Polizei und Rettungsdienst waren bei Eintreffen der Feuerwehr bereits an der Unfallstelle. Die Feuerwehr fand ein stark deformiertes Fahrzeug vor, in dem sich der Fahrer befand. Dieser war seinen schweren Verletzungen bereits erlegen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Löschzug Rosellen übernahm die Bergung des Fahrers und die Ausleuchtung der Einsatzstelle für die polizeilichen Ermittlungen. Um 5:20 Uhr war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell