Kleve (ots) - Am Montag (19. Dezember 2022) kam es gegen 07:25 Uhr an der Hafenstraße Höhe Koekoek-Platz, zu einer Unfallflucht. Ein weißer Linienbus stand an der dort befindlichen Bushaltestelle, als Ihn ein weißer SUV überholen wollte und am Heck beschädigte. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und konnte durch einen Zeugen, wenig ...

mehr