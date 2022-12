Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht: Linienbus durch SUV beschädigt worden

Kleve (ots)

Am Montag (19. Dezember 2022) kam es gegen 07:25 Uhr an der Hafenstraße Höhe Koekoek-Platz, zu einer Unfallflucht. Ein weißer Linienbus stand an der dort befindlichen Bushaltestelle, als Ihn ein weißer SUV überholen wollte und am Heck beschädigte. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und konnte durch einen Zeugen, wenig später angesprochen werden. Der Mann äußerte gegenüber dem Zeugen das nicht er, sondern der Busfahrer Schuld an der Kollision gewesen sei und entfernte sich im Anschluss in Richtung Tiergarten. Der Zeuge konnte den Fahrer des weißen SUV wie folgt beschreiben:

- männlich - 175 bis 190cm groß - 60 bis 70 Jahre alt - sprach Plattdeutsch

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

