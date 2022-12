Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Fahrerin eines E-Scooters von Pkw erfasst worden

Kleve-Kellen (ots)

Am Donnerstag (22. Dezember 2022) kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Klever Ring. Eine 25-jährige Frau aus Kleve befuhr mit Ihrem E-Scooter den Radweg in Fahrtrichtung Emmericher Straße, während eine 38-jährige Frau aus Kranenburg mit Ihrem Kfz beabsichtigte, an der Kreuzung Kalkarer Straße / Klever Ring nach rechts in Fahrtrichtung Uedemer Straße abzubiegen. Dabei übersah die Kranenburgerin die kreuzende Fahrerin des E-Scooters und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die E-Scooterfahrerin wurde dadurch so schwer verletzt, dass Sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell