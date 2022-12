Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer/Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartendelikt

Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Kevelaer/Kleve (ots)

Am 25.10.2022 entwendete ein unbekannter Täter ein Portemonnaie aus einem unverschlossenen Büro eines Seniorenheims in Kevelaer. In der Geldbörse waren neben Bargeld und Personaldokumenten auch zwei Debitkarten. Mit einer dieser Karten hob der Täter noch am gleichen Tag in Kevelaer an einem Bankautomaten Bargeld ab, und am nächsten Tag (26.10.2022) noch einmal an einem Automaten in Kleve. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Fotos sind unter folgendem Link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/94531

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell