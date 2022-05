POL-PPKO: Presseerstmeldung Raubüberfall in Pfalzfeld

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag, den 14.05.2022 auf Sonntag, den 15.05.2022 gegen 0:50 Uhr wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Münzstraße verletzt. Ursprünglich ging es um die Meldung, dass zwei Personen "Wasserbomben" auf die Straße vor einer Kneipe in der Münzstraße werfen würden. Während die Einsatzkräfte vor Ort agierten, kam der unbeteiligte 28-Jährige auf sie zu. Er versuchte die ...

