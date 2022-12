Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wohnungseinbruch

Schmuck gestohlen

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (22. Dezember 2022) zwischen 07:00 und 19:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dürerstraße eingebrochen. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Entwendet wurde Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell