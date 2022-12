Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Baum

Straelen (ots)

Am Donnerstagabend (22. Dezember 2022) ereignete sich auf der Wachtendonker Straße ein Verkehrsunfall, bei eine Autofahrerin schwere Verletzungen davontrug. Gegen 19:30 Uhr war die 67-Jährige aus Straelen auf der Wachtendonker Straße in einem Opel Astra in Richtung Straelen unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte mit einem Baum am Straßenrand, bei dem Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt. Ersthelfer holten die Frau aus dem Unfallwagen und kümmerten sich um sie bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Rettungskräfte. Die 67-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. An dem Opel entstand erheblicher Sachschaden.

Einsatzkräfte sperrten die Wachtendonker Straße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrrichtungen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell