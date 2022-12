Geldern (ots) - Am Mittwoch (21. Dezember 2022) kam es gegen 17:10 Uhr am Südwall in Geldern, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde eine graue Mercedes Benz A-Klasse, welche auf dem Parkstreifen abgestellt gewesen war, am Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Eine Zeugin, welche in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen war, hatte einen lauten Knall ...

