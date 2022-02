Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Grömitz

Einbruch in Schuhgeschäft - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag, 01.02.2022, auf Mittwoch, 02.02.2022, kam es in der Kirchenstraße in Grömitz zu einem Einbruch in ein Schuhgeschäft. Unter Anwendung starker Gewalt drangen unbekannte Täter in das Geschäft ein und entwendeten einen Rucksack, Schuhe sowie Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 07:10 Uhr des Mittwochs, 02.02.2022, wurde ein Bauarbeiter auf eine aufgehebelte Bautür am gerade in Bau befindlichen Anbau des Schuhgeschäfts aufmerksam und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden der Bauzaun und mehrere Türen aufgehebelt, um in das Objekt zu gelangen. Im Innenraum wurde zudem eine Trockenbauwand zerstört. Durch die entstandene Öffnung gelangten der oder die Täter offenbar in den Verkaufsraum, wo sie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages erbeuteten. Außerdem ließen sie mehrere Paar Schuhe und einen Rucksack mitgehen.

Die zuständige Kriminalpolizei in Neustadt fragt nun: Wer hat im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann nähere Angaben zum Tatgeschehen, vielleicht sogar zu etwaigen Tätern machen? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistelle in Neustadt in Holstein unter der Rufnummer: 04561 - 6150.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell