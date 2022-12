Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht: Zeugin hörte lauten Knall und verständigte die Polizei

Geldern (ots)

Am Mittwoch (21. Dezember 2022) kam es gegen 17:10 Uhr am Südwall in Geldern, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde eine graue Mercedes Benz A-Klasse, welche auf dem Parkstreifen abgestellt gewesen war, am Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Eine Zeugin, welche in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen war, hatte einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie sich ein rotes Fahrzeug vom Unfallort entfernte. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei.

Weitere Zeugenhinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell