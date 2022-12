Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeug bei Unfallflucht beschädigt worden

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (16. Dezember 2022) kam es gegen 19:45 Uhr an der Nassauerallee in Kleve, zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein dort abgestellter schwarzer Renault Megane Scenic an mehreren Stellen, auf der Fahrerseite des Fahrzeugs, beschädigt. Aufgrund des streifenden Kontakts der beiden Fahrzeuge, muss das Fahrzeug des Unfallverursachers, Schäden auf der Beifahrerseite davon getragen haben. Außerdem wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs am Unfallort sichergestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Eine Zeugin sagte, dass Sie ein Fahrzeug hatte rückwärtsfahren sehen, welches mit dem schwarzen Renault kollidierte, aber keine weiteren Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen könne.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell