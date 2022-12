POL-KLE: Wachtendonk: Verkehrsstörungen am Freitag (23. Dezember 2022) aufgrund von Traktoren-Korso möglich

Kleve (ots) - Am Montag (20. Dezember 2022) zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, wurde ein weißer Mofaroller, an der Böcklerstraße in Kleve entwendet. Der Roller einer 20-jährigen Halterin war aufgrund eines Motorschadens nicht mehr fahrbereit und mit einem Schloss gesichert gewesen. Der oder die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht ...

mehr