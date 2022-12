Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kleinkraftrad entwendet worden

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Montag (20. Dezember 2022), wurde im Zeitraum von 20:55 Uhr bis 22:00 Uhr, ein Kleinkraftrad an der Königsallee in Kleve entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage, entwendeten aus dieser das weiße Kleinkraftrad der Marke AGM Retro und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

Zum Versuch eines Kleinkraftrad Diebstahls kam es am Montag (20. Dezember 2022) zwischen 20:20 Uhr und 22:30 Uhr, an der Albersallee in Kleve. Dort schoben zwei männliche Personen ein graues Kleinkraftrad der Marke Piaggio vom Abstellort weg, wurden dabei aber von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet. Als die Frau die Männer ansprach, flüchteten diese ohne das Kleinkraftrad.

Die Anwohnerin konnte die beiden Personen wie folgt beschreiben:

Person 1:

- männlich - ca. 160cm bis 170cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - weiße Winterjacke, schwarze Jogginghose - blonde Haare - sprach deutsch mit Akzent

Person 2:

- männlich - ca. 160cm bis 170cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Winterjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Mütze - sprach deutsch mit Akzent

Zeugenhinweise zu beiden beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell