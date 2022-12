Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte Täter beschädigen Zigarettenautomaten

Zeugen gesucht

Rees-Millingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Dezember 2022) offenbar versucht, einen Zigarettenautomaten an der Hurler Straße in Millingen zu sprengen. Gegen 02:00 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten entdeckten den beschädigten Automaten, der an einer Hauswand angebracht ist. Das Gerät hielt dem Sprengversuch jedoch stand, so dass die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute in Form von Zigaretten oder Bargeld machen konnten. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Zusammenhang gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell