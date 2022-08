Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu viel getrunken und Rotlicht ignoriert

Kaiserslautern (ots)

Leider alles andere als nüchtern war ein E-Scooter-Fahrer, mit dem es die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt zu tun hatte. Als die Streife den jungen Mann gegen halb 3 in der Burgstraße stoppen wollte, versuchte er mehrfach, sich der Kontrolle zu entziehen. Schließlich ließ er seinen Roller einfach stehen und flüchtete zu Fuß. Er konnte aber im Bereich der Mall abgefangen und kontrolliert werden. Spontan äußerte der Fahrer, dass er betrunken sei. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Wert von 0,88 Promille an.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden anschließend noch grüne Blütenblätter (vermutlich Cannabis) gefunden. Darauf angesprochen, räumte der 25-Jährige ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein Urintest bestätigte diese Angaben. Daraufhin wurde noch eine Blutprobe veranlasst. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Noch etwas mehr Alkohol hatte ein E-Scooter-Fahrer "intus", der in der derselben Nacht gegen 4.45 Uhr im Stadtteil Morlautern erwischt wurde. Das Testgerät zeigte 0,94 Promille an. Die ersten Folgen für den 34-Jährigen: Roller stehen lassen, mit zur Dienststelle kommen und Blutprobe abgeben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ist eingeleitet, entsprechende Konsequenzen folgen.

Weil er deutlich zu viel getrunken hatte, musste die Polizei am Sonntagabend einen weiteren E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 47-Jährige fiel kurz nach 20 Uhr bei einer Kontrolle in der Schneiderstraße auf, da er eine Alkoholfahne hatte. Laut Schnelltest hatte der Mann einen Alkoholpegel von 1,07 Promille. Er musste daraufhin den Roller vor Ort stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Nachdem der nächste Test einen Wert von 1,18 Promille anzeigte, wurde dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige handelte sich am Sonntagnachmittag auch ein E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt ein. Eine Streife beobachtete gegen 17.30 Uhr, wie der Jugendliche mit dem Elektroroller die Kreuzung Karl-Marx-Straße/Eisenbahnstraße querte und dabei das Rotlicht an der Ampel einfach ignorierte. Der Junge wurde umgehend angehalten und auf den Verkehrsverstoß angesprochen. Er räumte den Fehler ein und durfte nach den obligatorischen Maßnahmen auch weiterfahren. Um die Anzeige - und somit vermutlich ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei - kommt der 16-Jährige allerdings nicht herum. |cri

