POL-PPWP: Hilferufe aus Wohnhaus

Hilferufe aus einem Haus in der Hauptstraße haben am Sonntag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, war eine auf einen Rollstuhl angewiesene Bewohnerin in eine hilflose Lage geraten. Die Helfer konnten sie wohlbehalten aus der Situation befreien. |erf

