Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vier sind zwei zu viel

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In ihrem Zweisitzer wollte am Sonntag eine Frau mit drei Kindern wegfahren. Ein Zeuge nahm das Geschehen zur Mittagszeit wahr und sprach die Frau an. Er überzeugte sie davon, dass es keine gute Idee ist, insgesamt vier Personen in einem Auto mit nur zwei Sitzplätzen zu transportieren. Eine alarmierte Polizeistreife traf die Mutter mit den drei Kindern vor Ort an. Die Frau war einsichtig und gab ihr Vorhaben auf. Den Pkw ließ die Familie stehen und machte sich zu Fuß auf den Weg. |erf

