Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - geparkter PKW beschädigt

St. Katharinen (ots)

In der Nacht von Freitag, 15.10.2021 auf Samstag, 16.10.2021 wurde ein in der Weidenstraße geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Das verursachende Fahrzeug touchierte den geparkten PKW seitlich und hinterließ zwei großflächige Kratzer mit blauen und roten Anhaftungen am Fahrzeug. Der Unfallverusacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell