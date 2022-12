Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (19. Dezember 2022) gegen 23:20 Uhr sprengten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten am Nollenburger Weg in Emmerich auf. Durch den Aufbruch wurde der Automat erheblich beschädigt. Der oder die Täter entwendeten die Geldkassette des Automaten, mit einem nach aktuellem Ermittlungsstand unbekannten ...

mehr