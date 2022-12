Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Bargeld bei Einbruch in Schule entwendet worden

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (17. Dezember 2022), 19:00 Uhr bis Montag (19. Dezember 2022), 06:45 Uhr, kam es an der Hubert-Houben-Straße in Goch, zu einem Einbruch in eine Schule. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen auf das Gelände der Schule vor, hebelten mehrere Türen des Schulgebäudes auf und entwendeten Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell