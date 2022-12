Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zigarettenautomat aufgesprengt

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (19. Dezember 2022) gegen 23:20 Uhr sprengten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten am Nollenburger Weg in Emmerich auf. Durch den Aufbruch wurde der Automat erheblich beschädigt. Der oder die Täter entwendeten die Geldkassette des Automaten, mit einem nach aktuellem Ermittlungsstand unbekannten Geldbetrag und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen hatten beobachtet, wie sich ein dunkler SUV kurz nach der Explosion vom Tatort entfernte.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell