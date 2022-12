Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch aufgeklärt

Untersuchungshaft für zwei Tatverdächtige angeordnet

Goch (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Ermittler der Kriminalpolizei, einen Wohnungseinbruch aufklären. Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen, konnte bereits am Dienstag, den 29. November, Diebesgut sichergestellt und zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Den beiden Männern im Alter von 28 und 36 Jahren wird ein Wohnungseinbruch zur Nachtzeit auf der Weseler Straße in Goch, im September dieses Jahres, zur Last gelegt. Einer der Männer gestand bei seiner Vernehmung die Tat, während der andere die Aussage verweigerte. Beide Täter nutzten die Urlaubsabwesenheit der Geschädigten aus, um ein Fenster aufzubrechen und die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Am Mittwoch, 30. November 2022 wurden sie, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Am letzten Freitag erkannten die Geschädigten des Einbruchs die bei der Durchsuchung gefundene Beute aus ihrem Wohnhaus wieder. Es handelt sich um Dekowaffen und Schmuck. Die Ermittlungen im Hinblick auf weitere Taten dauern aktuell noch an. (pp)

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Lassen Sie Ihre Wohnung / Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Briefkästen sollten geleert und beispielsweise Rollläden und Beleuchtung unregelmäßig betätigt werden.

Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltungen beispielsweise für Rollläden und Beleuchtung. Treffen Sie Absprachen zu gegenseitiger Hilfe während der Urlaubsabwesenheiten.

Lassen Sie nur nachts Rollläden herunter, da sonst tagsüber ein unbewohnter Eindruck entsteht.

Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über 110 oder per Notfallfax.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell