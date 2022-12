Wachtendonk (ots) - Am Samstag (17. Dezember 2022) kam es zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr an der Adresse Auf dem Bock in Wachtendonk, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Sachbeschädigung. Der oder die bislang unbekannten Täter, hoben einen Schachtdeckel aus und warfen diesen ...

