Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Kranenburg - Eichenbäume beschädigt

Gemeinde lobt Belohnung aus" vom 15.12.2022; 11:35 Uhr

Kranenburg (ots)

Wie berichtet wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter, zwei Eichenbäume nicht fachgerecht zurückgeschnitten. Der Tatort befand sich aber nicht wie ursprünglich berichtet in der Klever Straße in Kranenburg, sondern an der Europaradbahn in der Nähe des Schützenhauses Nütterden, wo die Bäume verpflanzt sind. (pp)

