Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus PKW

Tasche ohne Geldbörse zurückgelassen

Während ein Mann am Sonntag (18. Dezember 2022) zwischen 16:45 und 17:00 Uhr vor einem Gemeindehaus auf der Händelstraße sein Auto belud, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit, eine Handtasche aus dem unverschlossenen Wagen zu stehlen. Als der Bestohlene das Fehlen des der Tasche bemerkte, aktivierte er die Ortungsfunktion seines Smartphones, das neben dem Portmonee in der Tasche war. So konnte er die Tasche an der Ecke Verdistraße/ Weberstraße finden, wo die Täter sie offenbar an einer Garage zurückgelassen hatten. Nur das Portmonee fehlte. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

