POL-KLE: Geldern - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Kleve: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

42-Jähriger in Untersuchungshaft

Geldern (ots)

Nach einem Wohnungsbrand an der Issumer Straße am Sonntag (18. Dezember 2022) in Geldern hat die Polizei einen 42-jährigen Mann aus Weeze festgenommen, gegen den der dringende Tatverdacht der schweren Brandstiftung besteht. Nach einem häuslichen Streit setzte der Mann nach aktuellem Erkenntnisstand im Wohnzimmer der Wohnung seiner Freundin Möbel in Brand, während sie schlief. Durch den Brand geweckt, verließ die Frau sofort ihre Wohnung. Polizei und Feuerwehr retteten weitere Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus sowie den 42-Jährigen, der eine Rauchgasintoxikation sowie leichte Verbrennungen erlitt und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Auch die Wohnungsinhaberin wurde verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort, der inzwischen von einem Brandsachverständigen begutachtet wurde, und nahm die Ermittlungen auf.

Am Dienstag (20. Dezember 2022) wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der 42-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

