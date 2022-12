POL-OG: Lahr - Seitenscheibe eingeschlagen, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstagabend durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in ein Wohnhaus im Langäckerweg eingestiegen. Der Eindringling agierte zwischen 18 Uhr und 20:45 Uhr und durchsuchte sämtliche Räume in Erd- und Obergeschoss. Nach bisherigen Feststellungen wurden Bargeld, Wertgegenstände und Uhren gestohlen. Die ...

mehr