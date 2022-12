Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Durch Fenster eingestiegen, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstagabend durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in ein Wohnhaus im Langäckerweg eingestiegen. Der Eindringling agierte zwischen 18 Uhr und 20:45 Uhr und durchsuchte sämtliche Räume in Erd- und Obergeschoss. Nach bisherigen Feststellungen wurden Bargeld, Wertgegenstände und Uhren gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

/wo

