Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Diesel im Wert von rund 800 Euro abgezapft

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit von Samstagabend (14.05.) bis Montagmorgen (16.05.) haben Kriminelle mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich durch einen Maschendrahtzaun hindurch Zugang zu dem Firmengelände in der Mainzer Straße. Dort brachen sie die Tankdeckel an drei geparkten Lastwagen auf und zapften aus zweien jeweils rund 200 Liter Diesel ab. Mit dem Kraftstoff, dessen Wert bei rund 800 Euro liegt, suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen bemerkten die Spuren der Täter gegen 6.30 Uhr am Montag, der Tatzeitraum reicht bis 19 Uhr am Samstag zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Hinweisen aus der Bevölkerung.

