Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Dreister Trickdieb entwendet hochwertige Armbanduhr; Polizei sucht dringend nach Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Ladengeschäft in der "Untere Straße". Dort ließ er sich von der 68-jährigen Verkäuferin verschiedene Schmuckstücke zeigen und täuschte in der Folge Kaufinteresse für die angebotene Ware vor. Schließlich bat er die 68-Jährige, die Gegenstände für den Verkauf entsprechend vorzubereiten. Hierbei nutzte er einen unbeobachteten Moment aus, begab sich zu einer Vitrine und öffnete diese mit dem im Schloss befindlichen Schlüssel. Anschließend entwendete er aus dieser eine hochwertige Armbanduhr samt Etui im Wert von rund 4000 Euro. Die 68-Jährige, die von dem Diebstahl bis dato nichts mitbekommen hatte, bat den Unbekannten schließlich um Bezahlung der zuvor gewünschten Artikel. Der dreiste Trickdieb gab daraufhin an, dass er die Ware bar bezahlen wolle und bei einem naheliegenden Geldautomaten den geforderten Betrag abheben möchte. Nichtsahnend stimmte die 68-Jährige dem Vorschlag zu. Daraufhin verließ der Unbekannte das Ladengeschäft samt Diebesgut und flüchtete in unbekannte Richtung. Erst nachdem der Mann nicht wieder zurückkehrte, wurde die Frau misstrauisch und bemerkte den Diebstahl. Sofort verständigte sie die Polizei.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben und/oder Angaben zu dessen Fluchtrichtung machen können, sich unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 165-175 cm groß, schlank, schütteres/schwarzes Haar in Form eines Kurzhaarschnitts, Dreitagebart, gebräunte Haut sowie dunkle Kleidung. Der Mann habe zudem französisch gesprochen.

