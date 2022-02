Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Unaufmerksamkeit wird mit Unfall bestraft

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Am frühen Montagabend kurz nach 17 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem VW durch die Pumpwerkstraße. Auf Höhe der Riedfeldstraße nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt gerade einen Unfall auf (siehe Pressemitteilung 08.02.22: "Vorfahrtsunfall in der Riedfeldstraße"). Der 63-Jährige achtete bei der Vorbeifahrt mehr auf die Unfallaufnahme als auf den Verkehr und streifte dabei einen am Straßenrand parkenden PKW. Die Beamten wurden umgehend auf das Fahrzeug aufmerksam, welches zunächst unbeirrt weiterfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer mit fast 1,6 Promille stark alkoholisiert war. Die kurze Unaufmerksamkeit hatte schließlich zur Folge, dass der Mann einen Sachschaden von 1.000 Euro verursachte und auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und zugleich seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

