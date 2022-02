Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Kollision zwischen LKW und Auto - rund 11.500 Euro Sachschaden

Mannheim-Jungbusch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 11:45 Uhr auf dem Parkring. Ein 45-Jähriger LKW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen des Parkrings in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Als er auf den linken Fahrstreifen wechseln will, übersieht er eine 30-Jährige Citroen-Fahrerin und kollidiert mit ihr. Durch den Zusammenstoß wird der Citroen gedreht und eine Meter von dem LKW über den Parkring geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 11.500 Euro.

