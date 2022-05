Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Ein Zigarettenautomat im Hausweg rückte am Montagabend (16.5.), gegen 20 Uhr, in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Ersten Ermittlungen zufolge, gelang es ihnen unter Einwirkung von Gewalt den Automaten zu öffnen und im Anschluss mehrere Zigarettenpackungen zu entwenden. Wie viel Beute sie genau machten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei den Beamtinnen und Beamen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell