Kevelaer/Kleve (ots) - Am 25.10.2022 entwendete ein unbekannter Täter ein Portemonnaie aus einem unverschlossenen Büro eines Seniorenheims in Kevelaer. In der Geldbörse waren neben Bargeld und Personaldokumenten auch zwei Debitkarten. Mit einer dieser Karten hob der Täter noch am gleichen Tag in Kevelaer an ...

