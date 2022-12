Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Fahrradfahrerin entfernt sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (21. Dezember 2022) gegen 15:00 Uhr kam es in Emmerich an der Einmündung Gartenstraße/Friedensstraße, zu einer Unfallflucht. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mazda CX-3 beabsichtigte rückwärts auf die Friedensstaße aufzufahren, übersah dabei aber eine Fahrradfahrerin welche die Friedensstaße in Fahrtrichtung Speelberger Straße befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer des Kfz, welches Beschädigungen am Heck davon trug, erkundigte sich bei der Radfahrerin, welche angab, sich am rechten Daumen verletzt zu haben. Der Fahrer des Wagens schlug vor, die Polizei zu verständigen, was die Frau allerdings ablehnte und sich vom Unfallort entfernte. Der Mann konnte die Frau wie folgt beschreiben:

- weiblich - ca. 62 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze, schulterlange Haare - schwarze Steppjacke - sprach gebrochenes Deutsch - rosanes Damenrad

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

