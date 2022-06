Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Raub auf der Mühlengasse am Freitag

Grefrath-Oedt (ots)

Die Kripo Kempen ermittelt zu einem Raub, der sich am Freitag, 24.06. gegen 09.50 Uhr auf der Mühlengasse ereignete. Eine 82-jährige Seniorin aus Oedt war auf dem Weg nach Hause, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Unbekannte riss dann der Seniorin die Kette vom Hals und flüchtete in Richtung Niers. Eine Fahndung blieb negativ. Die Seniorin beschrieb den Räuber als ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er ist etwa 35 Jahr alt und habe ein italienisches Erscheinungsbild. Er hat dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise auf den Täte bitte an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0. /wg (567)

