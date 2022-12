POL-KLE: Kreis Kleve - Auch an Heiligabend im Dienst / Landrat Christoph Gerwers bedankte sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizei

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots) - Am Abend des 13. November 2022 ist ein unbekannter Täter in die Filiale eines Discounters an der Norbertstraße eingedrungen (siehe Meldung vom 15.11.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5371157). Gegen 19:00 Uhr öffnete er gewaltsam die Schiebetür am Eingang der ...

mehr