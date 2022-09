Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen - einmal leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag um 12:30 Uhr kollidierten zwei Radfahrerinnen im Bereich des Donk- und Hessenrings in Kempen beim aneinander Vorbeifahren. Beide Fahrradfahrerinnen nutzten den dortigen Radweg. Im Bereich des Peterturms befindet sich eine leichte Fahrbahnverengung. An dieser Stelle kam es zum Unfall. Die 38-jährige Radfahrerin aus Kempen blieb unverletzt. Die zweite Unfallbeteiligte stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. /cb (899)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell