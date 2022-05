Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am Dienstag, gegen 19.45 Uhr, fuhr eine 27jährige Frau mit ihrem Mazda auf der Bundesstraße 10, der Eutinger Straße, in Richtung des Bahnhofes. Kurz nach der Einmündung zur Fondelystraße stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Im Anschluss an den heftigen Zusammenstoß überschlug sich ihr Fahrzeug. Es kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand sind ihre Verletzungen aber nicht schwerwiegend. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 27jährige Unfallverursacherin unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinwirkung stand. Ihr wurden Blutproben entnommen. Ihren Führerschein dürfte sie abgeben. Die Eutinger Straße war bis gegen 21.10 Uhr gesperrt.

