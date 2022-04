Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meinungsverschiedenheit endet blutig

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagvormittag eskalierte eine Meinungsverschiedenheit in der Eisenberger Straße in Hainspitz. Als zwei Arbeitskollegen den bereits zuvor geführten verbalen Disput nunmehr mit Handgreiflichkeiten weiter austragen wollten, schritt ein weiterer Kollege dazwischen. In dem folgenden Gerangel ging ein Waschbecken zu Bruch. Alle drei Streithähne, zwischen 21 und 42 Jahren, erlitten leichte Verletzungen, unter anderem eine blutige Lippe. Die eingesetzten Beamten beendeten

