POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrskontrolle: Autofahrer mit rund 3 Promille gestoppt

Pforzheim (ots) - Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend in der Pforzheimer Nordstadt ereignet hat. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 19:50 Uhr die Salierstraße von der Zähringerallee kommend in Richtung Ebersteinstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand rannte ein 7-jähriger Junge dort unvermittelt zwischen zwei geparkten ...

