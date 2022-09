Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag, 22. September 2022, um 17:10 Uhr, fuhr eine 61jährige Frau aus Viersen ihren geparkten PKW vom Straßenrand der Petersstraße und wendete gleichzeitig, um in Richtung Lindenstraße zu fahren. Hierbei übersah sie einen 23jährigen Mann aus Viersen, der mit seinem Fahrrad die Petersstraße in Richtung Lindenstraße fuhr. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. /fd 8897)

