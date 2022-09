Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus - Täter hebeln Terrassentür auf

Willich (ots)

Am 21.09.2022 stiegen der oder die Täter zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Willich auf der Grunewallstraße ein. Sie hebelten zunächst das Gartentor und anschließend die Terrassentür auf. Trotz des kurzen Tatzeitraumes durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten. Die Täter stahlen Spielekonsolen und Bargeld. Verdächtige Beobachtungen aus diesem Bereich von Willich können Sie unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 2 melden. /cb (895)

